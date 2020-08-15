У Мінську 16-річного хлопця жорстоко побив ОМОН: він впав у кому

У Білорусі 16-річний підліток впав у кому після того, як його побили після затримання на акції протесту.

Як повідомляє TUT.BY, сильно побитого Тимура М. привезли в лікарню з Партизанського РУВС Мінська, хлопець був у медикаментозній комі.

"У нього черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом вилично-орбітального комплексу, судомний синдром, параорбітальна гематома праворуч, множинні забої м'яких тканин і кінцівок, травматичні ерозії рогівки обох очей", – ідеться в повідомленні.

Зараз Тимур уже при тямі. Він розповів, що його затримали 12 серпня на Кам'яній гірці на зупинці. Підлітка побили під час затримання, потім – в автозаку, після цього кілька зупинок робили і теж били. Його били електрошокером по п'ятах, говорили: "Ти зараз будеш співати гімн ОМОНу", він відмовлявся. Після цього його голову перекинули, у рот засунули палку й забивали її.

Тимур каже, що йому ще пощастило – чоловікові, який був поруч, палицю засунули в пряму кишку, а 14-річного хлопця били по промежині.

Після катувань Тимура хотіли кинути в підвал, але прийшов якийсь чоловік і сказав, що це буде на їхній совісті, почав його відкачувати, викликали швидку.

Підліток досі в реанімації. Він із багатодітної сім'ї, де дев'ять дітей, ще вчиться в школі.

Сім'я потерпілого планує звертатися в прокуратуру і Слідчий комітет, щоби провели розслідування і притягнули винних до кримінальної відповідальності.

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