У Мінську 15 ОМОНівців звільнилися через розгін демонстрантів: силовики пішли проти Лукашенка. Фото

Юрій Сергієнко Світ 21:59, 22.06.2020

У Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Nexta", в якому також опубліковано фото одного зі співробітників, який тримає аркуш паперу з написом проти президента Олександра Лукашенка (щоб подивитися його, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про підлеглих Дмитра Балаби, який є командиром ОМОНу Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому.

Також наголошується, що близько 30 ОМОНівців є носіями COVID-19, або ж контактами першого рівня, що "знижує їхній бойовий дух".

Боєць ОМОНу проти Лукашенка
Telegram "Nexta"
Telegram "Nexta"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі 19 червня відбулися протестні акції проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.

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