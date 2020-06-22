У Мінську 15 ОМОНівців звільнилися через розгін демонстрантів: силовики пішли проти Лукашенка. Фото
Затримання в Мінську. Фото nn.by
У Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Nexta", в якому також опубліковано фото одного зі співробітників, який тримає аркуш паперу з написом проти президента Олександра Лукашенка (щоб подивитися його, доскрольте новину до кінця).
Йдеться про підлеглих Дмитра Балаби, який є командиром ОМОНу Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому.
Також наголошується, що близько 30 ОМОНівців є носіями COVID-19, або ж контактами першого рівня, що "знижує їхній бойовий дух".
Боєць ОМОНу проти Лукашенка Telegram "Nexta"
У Мінську 15 ОМОНівців звільнилися через розгін демонстрантів: силовики пішли проти Лукашенка. Фото Telegram "Nexta"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі 19 червня відбулися протестні акції проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.