У мінській опері і філармонії влаштували протест проти насильства. Фото та відео

У вівторок, 27 жовтня, в Національному театрі опери і балету Білорусі, а також у філармоніі влаштували акції протесту проти насильства з боку силовиків.

Як повідомляє TUT.BY, частина співробітників театру сиділа не в оркестровій ямі, а в першому ряду партеру (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протест у філармонії в Мінську. кадр відео

Видання відзначає, що близько 19-ої години спектакль не почався, а до присутніх звернулися концертмейстер оркестру і ще два соліста. Вони сказали, що артисти оркестру не можуть залишатися байдужими до подій, що відбуваються в країні. Вони виступили проти насильства.

Більшість присутніх в залі підтримали їх криками, проте деякі глядачі були обурені.

У мінській філармонії розгорнули плакати проти насильства. кадр відео

Потім в залі почали співати гімн "Магутни Божа", після чого почався показ опери "Царева наречена".

Також в цей вечір пройшла акція протесту у білоруській державній філармоніі, де був анонсований концерт Симфонічного оркестру Білорусі. Перед його початком до сцени вийшли глядачі і розгорнули плакати з написами: "Ми не раби", "Культура проти насильства". Вони скандували: "Свободу політв'язням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що наказав розігнати протестувальників 25 жовтня в Мінську. За його словами, демонстранти нібито намагалися захопити центр міста.

Нагадаємо, що під час масових протестів у Білорусі 25 жовтня, за даними правозахисників, було затримано більше 200 осіб.