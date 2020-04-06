"Поставтеся серйозно до карантину": міністр оборони Кот-д'Івуару підхопив коронавірус

У міністра оборони західноафриканської країни Кот-д'Івуар Хамеда Бакайоко підтверджений коронавірус COVID-19.

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Чиновник знаходиться в ізоляції, симптомів у нього немає, повідомляє CGTN Africa.

twitter.com/cgtnafrica

За словами глави Міноборони, ця ситуація є гарною можливістю нагадати громадянам про те, що коронавірус – це реальна хвороба, яка швидко поширюється.

"Я закликаю вас серйозно поставитися до дотримання органичений, щоб захистити себе і інших", – закликав Бакайоко.

Зазначив, що всього в Африці заражені 9 345 осіб, з яких 752 одужали. Померли 453.

ncov2019.live

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого діагностували коронавірус, потрапив до лікарні.

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