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6 квітня • оновлено в 22:11
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У міністра оборони Кот-д'Івуару виявлено коронавірус

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У міністра оборони західноафриканської країни Кот-д'Івуар Хамеда Бакайоко підтверджений коронавірус COVID-19.

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Чиновник знаходиться в ізоляції, симптомів у нього немає, повідомляє CGTN Africa.

"Поставтеся серйозно до карантину": міністр оборони Кот-д'Івуару підхопив коронавірус

twitter.com/cgtnafrica

За словами глави Міноборони, ця ситуація є гарною можливістю нагадати громадянам про те, що коронавірус – це реальна хвороба, яка швидко поширюється.

"Я закликаю вас серйозно поставитися до дотримання органичений, щоб захистити себе і інших", – закликав Бакайоко.

Зазначив, що всього в Африці заражені 9 345 осіб, з яких 752 одужали. Померли 453.

"Поставтеся серйозно до карантину": міністр оборони Кот-д'Івуару підхопив коронавірус

ncov2019.live

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого діагностували коронавірус, потрапив до лікарні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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