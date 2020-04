"Поставтеся серйозно до карантину": міністр оборони Кот-д'Івуару підхопив коронавірус

У міністра оборони західноафриканської країни Кот-д'Івуар Хамеда Бакайоко підтверджений коронавірус COVID-19.

Чиновник знаходиться в ізоляції, симптомів у нього немає, повідомляє CGTN Africa.

За словами глави Міноборони, ця ситуація є гарною можливістю нагадати громадянам про те, що коронавірус – це реальна хвороба, яка швидко поширюється.

"Я закликаю вас серйозно поставитися до дотримання органичений, щоб захистити себе і інших", – закликав Бакайоко.

Зазначив, що всього в Африці заражені 9 345 осіб, з яких 752 одужали. Померли 453.

