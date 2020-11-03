У Мілані влаштували захоплення заручників в банку поряд з судом, де слухають справу Марківа. Фото

У Мілані скоєно пограбування відділення банку Credit Agricole, яке знаходиться поруч з судом, де слухають справу українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє la Repubblica, озброєні грабіжники пробралися в банк з каналізації, захопивши в заручники директора і двох співробітників, одному з яких вдалося втекти.

Поліція оточила будівлю і близько двох годин вела переговори з нападниками. В результаті грабіжники зникли в каналізації, звідки і прийшли, ніхто не постраждав (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони вилізли з підвалу, нас [співробітників банку] було троє. Коли я зрозумів, що сталося, я закричав "пограбування", і один колега зумів втекти", – розповів директор філії.

Про те, скільки було грабіжників, і чи вдалося їм здійснити пограбування, поки не повідомляється. Співробітники правоохоронних органів розшукують їх по всьому району.

Грабіжники напали на відділення Credit Agricole в Мілані repubblica.it

Директора і двох співробітників банку захопили в заручники repubblica.it

Форма поліцейських забруднена брудом, тому що вони намагалися переслідувати злочинців у каналізації repubblica.it

Поліція оточила будівлю і близько двох годин вела переговори з нападниками repubblica.it

Грабіжники зникли в каналізації, звідки і прийшли Telegram @black_slipper

Бандитів розшукують по всьому району Telegram @black_slipper

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Мілані почалося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі Віталія Марківа.

Після фінальних виступів захисту і звинувачення судді підуть до дорадчої кімнати, щоб прийняти рішення у справі.