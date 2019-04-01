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ПолітикаЕкономіка

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У Меркель висунули вимоги Зеленському перед другим туром виборів

6.2тЧитати матеріал російською

У Німеччині фракція Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів зажадала від кандидата в президенти Володимира Зеленського показати команду політиків, яка буде готова його підтримувати.

Про це йдеться в заяві голови фракції спілок ХДС ХСС у Бундестазі Давида Вадефула. Він зазначив, що зараз Україна потребує досвідчених управлінців.

"Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів подати конкретні бачення змісту своєї політики, а також команду політиків, яка буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво, маючи конфлікт із Росією, а також перебуваючи у важкій соціально-економічної ситуації. Така ситуація буде тільки на користь Росії і заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України", – йдеться в повідомленні.

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Також Вадефул поцікавився, як саме Зеленський буде боротися з олігархами, з огляду на вплив бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Зеленський повинен уточнити, у який спосіб буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів, особливо, з огляду на те, що його передвиборча кампанія в значній мірі позначилася підтримкою олігарха Ігоря Коломойського", – додав він.

У Меркель висунули вимоги Зеленському перед другим туром виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ангела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
Німеччина
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Федоров Федор
Федоров Федор
"потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского "......Это совсем не невмешательство во внутренние дела "нерабов".
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ага счас, посоветуемся с Голобородьком и на три дня представим команду, потом обратимся к Бене и тот скажет кого купить может из этой команды, но это вряд ли будет до второго тура, а дальше будет по приколу.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На требования Меркель ЗЕлёнка выставит канцлерше свои "требования". Причем выставит их сразу всем 95-м кварталом. На гастролях в Германии. Кароче, от314здится клоун.
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