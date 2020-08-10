У Меркель відреагували на підсумки виборів у Білорусі: це неприйнятно

Уряд Німеччини вважає, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив на брифінгу офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

"Очевидно, що під час президентських виборів там не дотримувалися мінімальні стандарти демократичних виборів. На нашу думку, це неприйнятно", – сказав він.

Зайберт зазначив численні повідомлення про систематичні порушення.

"У зв'язку з цим викликає великий жаль, що Білорусь не надала жодної можливості працювати спостерігачам ОБСЄ", – підкреслив представник німецького уряду.

За його словами, Євросоюз повинен виробити спільну позицію щодо ситуації в Білорусі, а політичне керівництво країни "має прийняти волю народу".

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