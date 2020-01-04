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4 січня • оновлено в 15:39
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У мережу злили секретний документ з "компромату" на Трампа: про що мова

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Американське ЗМІ опублікувало один із важливих і засекречених документів з розслідування спецпрокурора Боба Мюллера – інтерв'ю агентів ФБР з ключовими співробітниками Білого Дому. У них є багато інформації про президента США Дональда Трампа.

Документ надало видання Buzzfeed. Він був отриманий за рішенням суду в процесі позову, який комітет у справах юстиції Палати представників подав до Мін'юсту США в рамках закону про свободу інформації.

Комітет зажадав невідредаговану копію звіту спецпрокурора Мюллера, свідчення великого журі та резюме 33 свідчень, отриманих ФБР. Позов був поданий в рамках процедури імпічменту Трампа.

У мережу злили секретний документ з "компромату" на Трампа

У мережу злили секретний документ з "компромату" на Трампа

Згідно зі свідченнями, тодішній особистий юрист лідера країни Майкл Коен намагався організувати зустріч кандидата в президенти Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Нью-Йорку в 2015 році, після Генасамблеї ООН. Коен також розповів, що в 2013 році Путін написав Трампу лист у той час, коли в Москві проходив конкурс Міс Всесвіт, яким володіє президент США.

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Пов'язаний з російським олігархом Арасом Агаларовим бізнесмен Іке Кавеладзе повідомив, що в червні 2016 року Агаларов попросив його приїхати на зустріч зі штабом Трампа в Нью-Йорку, на якій були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та син Трампа Дон-молодший. Бізнесмену сказали, що будуть обговорювати компромат на Хілларі Клінтон і "закон Магнітського". Організатором тієї зустрічі була російська юристка Наталія Весельніцька, яка обіцяла цей компромат і хотіла домогтися скасування "закону Магнітського".

Суд погодився з доводами конгресменів і постановив, що Мін'юст і Білий Дім "відкрито заважають" роботі комітету у справах юстиції.

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Buzzfeed

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Buzzfeed

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Buzzfeed

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа

Buzzfeed

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
ФБР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Херово будет Украине! Сейчас ХРВо, а будет ещё хуже!
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