У мережу злили секретний документ з "компромату" на Трампа: про що мова

Американське ЗМІ опублікувало один із важливих і засекречених документів з розслідування спецпрокурора Боба Мюллера – інтерв'ю агентів ФБР з ключовими співробітниками Білого Дому. У них є багато інформації про президента США Дональда Трампа.
Документ надало видання Buzzfeed. Він був отриманий за рішенням суду в процесі позову, який комітет у справах юстиції Палати представників подав до Мін'юсту США в рамках закону про свободу інформації.
Комітет зажадав невідредаговану копію звіту спецпрокурора Мюллера, свідчення великого журі та резюме 33 свідчень, отриманих ФБР. Позов був поданий в рамках процедури імпічменту Трампа.
У мережу злили секретний документ з "компромату" на Трампа
Згідно зі свідченнями, тодішній особистий юрист лідера країни Майкл Коен намагався організувати зустріч кандидата в президенти Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Нью-Йорку в 2015 році, після Генасамблеї ООН. Коен також розповів, що в 2013 році Путін написав Трампу лист у той час, коли в Москві проходив конкурс Міс Всесвіт, яким володіє президент США.
Пов'язаний з російським олігархом Арасом Агаларовим бізнесмен Іке Кавеладзе повідомив, що в червні 2016 року Агаларов попросив його приїхати на зустріч зі штабом Трампа в Нью-Йорку, на якій були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та син Трампа Дон-молодший. Бізнесмену сказали, що будуть обговорювати компромат на Хілларі Клінтон і "закон Магнітського". Організатором тієї зустрічі була російська юристка Наталія Весельніцька, яка обіцяла цей компромат і хотіла домогтися скасування "закону Магнітського".
Суд погодився з доводами конгресменів і постановив, що Мін'юст і Білий Дім "відкрито заважають" роботі комітету у справах юстиції.
Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа
Buzzfeed
Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа
Buzzfeed
Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа
Buzzfeed
Частина засекреченого документу, в якому йде мова про Трампа
Buzzfeed
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту Трампа. Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень в рамках імпічменту.
Комітет з розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.
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