У мережу злили лист про виведення США військ з Іраку: Пентагон пояснив

ЗМІ розповсюдили лист, в якому США нібито повідомили про виведення американського військового контингенту з Іраку після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Проте влада назвала документ фейком. Про передислокацію військ повідомило агентство Reuters, запевнивши, що джерело видання підтвердило справжність даних.

Документ нібито був написаний від імені генерала Вільяма Сілі, командувача оперативною групою військ США в Іраку. Зазначалося, що війська збиралися переводити в нічний час на вимогу іракського парламенту.

Однак глава Комітету об'єднаних штабів США Марк Міллі пізніше назвав опублікований лист помилкою і погано сформульованою чернеткою. За його словами, послання не було підписане і не повинне було бути випущене.

Глава Пентагону Марк Еспер також підкреслив, що США не планують виводити війська з Іраку. "Я не знаю, що це за лист. Ми намагаємося з'ясувати, звідки це прийшло і що це, але рішення залишати Ірак немає", – заявив він.

Нагадаємо, вимога Ірану про виведення військ США з регіону набрало чинності в неділю, 5 січня, коли парламент Іраку прийняв резолюцію, що закликає всі іноземні війська залишити країну.

This coalition memo appears to be genuine - but also misleading and badly phrased. Am told by coalition source that it 's to let #Iraq know that US is moving troops out of Green Zone to provide Force Protection elsewhere. NOT leaving #Iraq pic.twitter.com/Erpid6ct6E