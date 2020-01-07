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7 січня • оновлено в 09:02
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У мережу злили лист про виведення США військ з Іраку: Пентагон пояснив

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ЗМІ розповсюдили лист, в якому США нібито повідомили про виведення американського військового контингенту з Іраку після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Проте влада назвала документ фейком. Про передислокацію військ повідомило агентство Reuters, запевнивши, що джерело видання підтвердило справжність даних.

Документ нібито був написаний від імені генерала Вільяма Сілі, командувача оперативною групою військ США в Іраку. Зазначалося, що війська збиралися переводити в нічний час на вимогу іракського парламенту.

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Лист США про виведення військ

Лист США про виведення військ

Twitter Jonathan Beale

Однак глава Комітету об'єднаних штабів США Марк Міллі пізніше назвав опублікований лист помилкою і погано сформульованою чернеткою. За його словами, послання не було підписане і не повинне було бути випущене.

Глава Пентагону Марк Еспер також підкреслив, що США не планують виводити війська з Іраку. "Я не знаю, що це за лист. Ми намагаємося з'ясувати, звідки це прийшло і що це, але рішення залишати Ірак немає", – заявив він.

Пентагон пояснив повідомлення про виведення військ з Іраку

Пентагон пояснив повідомлення про виведення військ з Іраку

Комсомольська правда

Нагадаємо, вимога Ірану про виведення військ США з регіону набрало чинності в неділю, 5 січня, коли парламент Іраку прийняв резолюцію, що закликає всі іноземні війська залишити країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Місце
США
Тег
Пентагон
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