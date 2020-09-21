У мережу злили дані понад тисячі силовиків після розгону протесту в Білорусі
Після жорстокого розгону акції протесту в Білорусі 20 вересня в мережу злили особисті дані понад тисячі правоохоронців.
Інформацію про силовиків Бреста та Брестської області, де і розігнали протестувальників, оприлюднив опозиційний Telegram-канал NEXTA.
У вільному доступі виявилися імена, прізвища та по батькові, дати народження, місця роботи і звання правоохоронців. Чи правдива ця інформація, невідомо.
"Сьогодні чорносорочечники в Бресті вели себе нахабно. Розпорошували в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато", – йдеться в пості з особистою інформацією силовиків.
У NEXTA підкреслили, що "попереджали" про те, що доведеться відповідати за злочини проти білорусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройшли Марші справедливості проти чинної влади.
До Мінська стягнули машини внутрішніх військ, БТРи, автобуси з силовиками і спецтехніку, центр міста був оточений. Незважаючи на масові затримання, люди рухалися в колонах по вулицям міст.