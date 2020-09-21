У мережу злили дані понад тисячі силовиків після розгону протесту в Білорусі

Після жорстокого розгону акції протесту в Білорусі 20 вересня в мережу злили особисті дані понад тисячі правоохоронців.

Інформацію про силовиків Бреста та Брестської області, де і розігнали протестувальників, оприлюднив опозиційний Telegram-канал NEXTA.

У вільному доступі виявилися імена, прізвища та по батькові, дати народження, місця роботи і звання правоохоронців. Чи правдива ця інформація, невідомо.

"Сьогодні чорносорочечники в Бресті вели себе нахабно. Розпорошували в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато", – йдеться в пості з особистою інформацією силовиків.

У NEXTA підкреслили, що "попереджали" про те, що доведеться відповідати за злочини проти білорусів.

В мережі оприлюднили дані силовиків з Бреста. NEXTA Live

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