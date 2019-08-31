У мережу потрапило відео, як смілива дівчина уникнула смерті в ліфті

У мережу потрапив запис з камери відеоспостереження, на якому видно, як китаянці дивом вдалося уникнути смерті в несправному ліфті.

Вона їхала в ньому з ще однією жінкою. Ліфт з якоїсь причини не рухався, і дівчина з блюдом в руках вирішила перевірити, в чому причина, пише Metro.

Китаянка спробувала вийти з ліфта, коли той почав рухатися, не замкнувши двері. Щоб не потрапити в жахливу ситуацію, смілива дівчина, ігноруючи крики своєї переляканої попутниці, вилетіла на поверх.

Дівчина в ліфті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чикаго (США) з висоти 95-го поверху Ханкок-центру впав ліфт з шістьма пасажирами.

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