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10 січня • оновлено в 01:24
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В Ірані оприлюднили раніше неопубліковане відео катастрофи Boeing 737

1.6т
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У мережі було опубліковано нове відео аварії Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Запис 9 січня оприлюднив користувач Twitter з ніком Iranian Patriot, заявивши, що кадри зняв його товариш.

Напередодні з'явилося ще одне відео катастрофи, достовірність якого підтвердили іThe New York Times і команда розслідувачів Bellingcat.

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На кадрах видно, як ракета потрапила в Boeing над Парандом, який знаходиться недалеко від аеропорту Тегерана.

Після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Тоді судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, по шляху до якого вибухнуло і впало.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Ірані оприлюднили раніше неопубліковане відео катастрофи Boeing 737

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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