В Ірані оприлюднили раніше неопубліковане відео катастрофи Boeing 737

У мережі було опубліковано нове відео аварії Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Запис 9 січня оприлюднив користувач Twitter з ніком Iranian Patriot, заявивши, що кадри зняв його товариш.

Напередодні з'явилося ще одне відео катастрофи, достовірність якого підтвердили іThe New York Times і команда розслідувачів Bellingcat.

На кадрах видно, як ракета потрапила в Boeing над Парандом, який знаходиться недалеко від аеропорту Тегерана.

Після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Тоді судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, по шляху до якого вибухнуло і впало.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою. Аналогічну думку висловили також лідери Британії та США.

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