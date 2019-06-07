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У мережу потрапило ексклюзивне відео з Асcанжем із в'язниці

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У мережу потрапило відео, зняте в лондонській в'язниці строгого режиму Белмарш, де перебуває під вартою викривач секретів найвпливовіших країн світу, а також засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж.

47-річного австралійського інтернет-журналіста зняв на відео його співкамерник, який назвав себе його прихильником. Ролик потрапив в розпорядження відеоагентства Ruptly (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

У відео можна побачити, як чоловік у спокійному настрої проводить життя у в'язниці: спілкується з іншими ув'язненими, займається прибиранням у камері.

Джуліан Асандж у в'язниці

Джуліан Асандж у в'язниці

Скріншот

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Після побаченого користувачі мережі тут же взялися підтримувати бізнесмена.

У мережу потрапило ексклюзивне відео з Асcанжем із в'язниці

Скріншот

У мережу потрапило ексклюзивне відео з Асcанжем із в'язниці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Джуліан Ассанж
Місце
Великобританія
Тег
тюрма
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