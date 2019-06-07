У мережу потрапило ексклюзивне відео з Асcанжем із в'язниці

У мережу потрапило відео, зняте в лондонській в'язниці строгого режиму Белмарш, де перебуває під вартою викривач секретів найвпливовіших країн світу, а також засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж.

47-річного австралійського інтернет-журналіста зняв на відео його співкамерник, який назвав себе його прихильником. Ролик потрапив в розпорядження відеоагентства Ruptly (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

У відео можна побачити, як чоловік у спокійному настрої проводить життя у в'язниці: спілкується з іншими ув'язненими, займається прибиранням у камері.

Джуліан Асандж у в'язниці Скріншот

Після побаченого користувачі мережі тут же взялися підтримувати бізнесмена.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 травня суд Лондона засудив творця сайту і некомерційної організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів ув'язнення.

Раніше Ассанж, звинувачений в Швеції в 2010 році в сексуальних домаганнях і згвалтуванні, переховувався з червня 2012 року в посольстві Еквадору, побоюючись екстрадиції в скандинавську країну, яку дозволив британський суд.

10 квітня 2019 йому було відмовлено в подальшому проживанні на території посольства і вже 11 квітня засновника WikiLeaks затримали.

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