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9 січня • оновлено в 04:07
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У мережі з'явилося моторошне відео з дитиною, яка бігала на 5 поверсі будинку

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У мережу потрапило моторошне відео з курорту Плайя-Параісо, що у провінції Іспанії – Санта-Крус-де-Тенерифе. На ньому маленька дитина бігала фасадом на п'ятому поверсі будинку.

Вона "прогулювалася" від вікна і до балкону, а потім назад. Про це повідомив сайт laSexta (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місцева поліція дізналася про випадок аж через кілька днів. Правоохоронці почали розшук батьків дитини, які, ймовірно, були іноземцями та вже могли покинути курорт.

На курорті маленька дитина бігала по фасаду на п'ятому поверсі будинку

На курорті маленька дитина бігала по фасаду на п'ятому поверсі будинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як діти знущалися з дівчинки у дитсадку у російському Ярославлі.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Іспанія
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