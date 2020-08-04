Лукашенко під час звернення до парламенту.

У мережі звернули увагу на хворобливий вигляд президента Білорусі Олександра Лукашенка під час його звернення до парламенту, яке відбулося 4 серпня.

Під час виступу білоруський лідер стікав потом, хоча в приміщенні не було жарко, пише Telegram-кана Nexta Live. "Режисери в залі навіть не встигають перемикати камери під час того, як він витирає піт із чола. Лукашенку погано", – сказано в повідомленні.

У повідомленні Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" також підтвердили, що під час того, як Лукашенко витирав піт із чола, оператори перемикали камери.

Лукашенко під час звернення до уряду Скриншот

"Дід виглядає погано, пітніє. Моменти, коли він витирає піт із лисини, намагаються старанно переключити на інші кадри", – сказано в повідомленні.

Також у каналі звернули увагу, що в білоруського президента хворобливий вигляд: бліде обличчя й синці під очима.

"Так, ось так виглядає Лукашенко, навіть незважаючи на загримоване обличчя", – пишуть автори.

Відразу після звернення президент Білорусі побіг за сцену. До нього підбігли охоронці.

Ба більше, з посланням до Національних зборів Лукашенко повинен був виступити 3 серпня. Однак захід перенесли на 4 серпня.

Нагадаємо, на екстреній нараді Ради безпеки 29 липня Лукашенко з'явився з забинтованою рукою. Низка білоруських видань припустила, що на здоров'ї президента могли позначитися наслідки перенесеного ним коронавірусу.

"Можливо, у президента Білорусі проблеми з серцем. Не заперечується ймовірність, що в майже 66-річного Лукашенка цукровий діабет, недарма ж він днями назвав провокатором дарувальника кошика морозива в Мар'їній Гірці. А може, на здоров'ї президента позначається коронавірус, яким він усе-таки заразився. Саме люди похилого віку, які страждають від хронічних захворювань, складають основну групу ризику щодо коронавірусу", – написало видання "Могильов онлайн".

У мережі звернули увагу на вигляд Лукашенка під час виступу: був блідий, пітнів і терміново втік Telegram / Білорусь головного мозку

У мережі звернули увагу на вигляд Лукашенка під час виступу: був блідий, пітнів і терміново втік Telegram / Білорусь головного мозку

У мережі звернули увагу на вигляд Лукашенка під час виступу: був блідий, пітнів і терміново втік Telegram / Білорусь головного мозку

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що раніше заразився коронавірусом, але вже нібито вилікувався.