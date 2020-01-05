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5 січня • оновлено в 03:47
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У мережі знайшлося зворушливе фото наймолодшого в'язня Бухенвальда, який вижив

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У мережі з'явилося зворушливе фото наймолодшого в'язня Бухенвальда (нацистського концентраційного табору в Німеччині), який вижив, чотирирічного польського єврея Джозефа Шлайфстайна.

Знімок був зроблений відразу після звільнення. Кадр опублікували на сторінці "Злочин століття" в Telegram.

Батько сховав 2,5-річного сина у великому мішку з інструментами і одягом, завдяки чому хлопчик не потрапив до групи в'язнів, яких визнавали непридатними до праці і вбивали. Пізніше інші ув'язнені допомагали чоловікові ховати маленьку дитину.

Наймолодший в'язень Бухенвальда, який вижив

Наймолодший в'язень Бухенвальда, який вижив

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Після звільнення Шлайфстайн переїхав у США і десятки років уникав розмов про перебування у таборі.

Пост в мережі про наймолодшого в'язня концтабору Бухенвальд, який вижив

Пост в мережі про наймолодшого в'язня концтабору Бухенвальд, який вижив

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася історія нелюдських страждань, а також фото дітей в концтаборі СС "Кіндер КЦ".

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Автор
Яра Дорош
Місце
Німеччина
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