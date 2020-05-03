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4 травня • оновлено в 11:34
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У мережі знайшли "матір пандемії коронавірусу" Ши Чженлі

21.6т
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Китайського вірусолога Ши Чженлі в професійному співтоваристві називають "кажан".

55-річна вчена тридцять років вивчає вірусну загрозу кажанів. Про це пише Telegram-канал Zorro.

Жінка стверджує, що є 5 000 штамів, які легко можуть передатися людині.

"Матір пандемії коронавіруса" Ши Чженлі

"Матір пандемії коронавіруса" Ши Чженлі

Zorro

За словами журналістів, на батьківщині Ши називають "матір'ю диявола", а світове співтовариство має намір пред'явити Китаю захмарний позов за пандемію COVID-19. Спалахи коронавірусу були і раніше, але вони не мали "ефекту доміно", від якого економіка світу луснула, як мильна бульбашка. Доктор Ши встигла заявити, що COVID – "це природа, яка карає людську расу за збереження нецивілізованих життєвих звичок".

"Кажанів досліджували не тільки в Китаї, але і в США, Росії, Австралії, Швейцарії. А якщо хтось із них вистрілив собі в ногу? Всі країни, які мають лабораторії-аналоги уханьскої, розуміли рівень загрози. Про неї неодноразово було сказано в наукових статтях. Чому за багато років не почалася робота над вакциною? Доктор Ши в 2015 році стверджувала, що їх лабораторні досліди на мишах безуспішні", – пише автор повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ сказали, коли коронавірус перестане бути загрозою для світу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Комментарии на сайте не модерированы
Никонов Сергей
Никонов Сергей
Пора ее называть "летучая мpaзь".
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