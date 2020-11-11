У мережі згадали, як Байден уперше приїхав у СРСР: архівне відео

Обраний президент США Джо Байден уперше відвідав СРСР у 1979 році.

Про це йдеться в замітці до газети "Правда" за 27 серпня 1979 року під назвою "Знайомство з Ленінградом", передає "Лента".

Повідомляється, що тоді 36-річний Байден приїхав до Радянського Союзу на чолі групи сенаторів США. Тоді політики поклали вінок до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскаревському меморіальному кладовищі в Ленінграді. Водночас політик нібито виголосив коротку промову: "Людство вдячне ленінградцям за їхній великий подвиг. Мир, завойований ними, повинен стати метою нашого життя".

Також американські сенатори побували в Ермітажі та Петергофі.

Вирізка газети "Правда"

Крім того, у мережі спливло відео більш пізнього візиту Байдена до СРСР. Так, у 1988 році відбулася зустріч голови Президії Верховної Ради СРСР Андрія Громика й американського сенатора Байдена, яка була присвячена переважно майбутній ратифікації радянського-американського договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано архівні фото кандидатів на пост президента США – Джо Байдена і Дональда Трампа.