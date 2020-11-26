У мережі спливло архівне фото Меркель "із крутою мобілою" на початку її кар'єри

У мережі спливло архівне фото канцлерки Німеччини Ангели Меркель. На ньому вона зображена в кабінеті з телефоном.

Чорно-білий кадр опублікували в спільноті "Історичні фото" у Twitter. На фото Меркель розмовляє телефоном. Воно було зроблено, як сказано в повідомленні, у 90-х роках.

"Ангела Меркель. З крутою мобілою. Пейджера не вистачає. Німеччина. Лихі 90-ті", – підписано кадр.

Зазначимо, що Меркель стала канцлеркою ФРН 15 років тому – у 2005 році. Вона була першою жінкою на цій посаді. До початку політичної кар'єри працювала у відділі теоретичної хімії Академії наук НДР.

Зазначимо, що в політику Меркель прийшла саме в 1990-х роках, коли, ймовірно, й було зроблено фото, після падіння Берлінської стіни. У 1989 році вона вступила в організацію "Демократичне пробудження", через рік стала її прессекретаркою, а через кілька місяців обійняла ту ж посаду в першому і останньому некомуністичному уряді НДР.

Ангела Меркель у 90-х роках Історичне фото / Twitter

Історичне фото / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували архівні фото актриси Голлівуду Джулії Робертс, які викликали захоплення в користувачів.