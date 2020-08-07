У мережі рознесли версію Росії про 'слід' СБУ в затриманні вагнерівців у Мінську

У мережі рознесли домисли російських пропагандистів, які в ЗМІ писали, нібито українські спецслужби причетні до перекидання в Білорусь найманців ПВК Вагнера.

Аналітик Олександр Коваленко в Facebook написав, що стаття про "причетність" України з'явилася на сайті "Комсомольської правди", яка видається під патронатом міністерства оборони РФ. А матеріал опублікував кадровик ГРУ Олександр Коц.

"Зі свого боку російський "журналіст" у своєму "розслідуванні" має рацію лише в одному. Російських найманців і справді використовували навмання. Так, вони знали, для яких завдань їх закидають у Білорусь, але вони так до кінця і не розуміли, яка структура курує цей процес. Адже коли ми говоримо ПВК Вагнера, то ми автоматично маємо на увазі ФСБ. Але ці бойовики були найняті силовою структурою-конкурентом – ГРУ ", – зазначив він.

Коваленко вказав на безглуздість статті Коца, в якій той, по суті, "образив російських дипломатів".

"Адже якщо ви пам'ятаєте, то після арешту російських найманців, їх тут же стали інформаційно направляти в Судан, а опісля – у Стамбул і Венесуелу. Але виходить, що російські дипломати володіли свідомо неправдивою інформацією, сфабрикованою СБУ? Як же легко, виявляється, українським спецслужбам, маніпулювати російською дипломатичної елітою", – додав він.

Експерт підкреслив, що якщо вірити "розслідуванню" Коца, то російські найманці показали себе з дуже дурного боку.

"Виходить, що найманці не уточнювали, хто їх найняв, підписали контракт не отримавши авансу за свою роботу, не оформили страхування свого життя і здоров'я, але ж якби оформили, з реквізитів банку дізналися б хто оплачує їхню роботу та інше... Розслідування Олександра Коца не витримує і найменшої критики... Але, як це завжди виходить у росіян, вивертаються вони вкрай невміло і халтурно. А те, що вони під виправдання провалу ГРУ підписали журналіста-кадровика ГРУ, і зовсім курям на сміх! Нудно, дівчатка, нудно!" – підсумував Коваленко.

Колишній депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук також у соцмережі написав, що не вірить у версію про причетність України до вагнерівців.

"Вкид про причетність СБУ до затримання вагнерівців у Мінську спрямований на те, щоб виключити хоча б мінімальну, гіпотетичну можливість видачі затриманих бойовиків Україні", – сказав він.

У мережі рознесли версію Росії про "слід" СБУ в затриманні вагнерівців у Мінську

У мережі рознесли версію Росії про "слід" СБУ в затриманні вагнерівців у Мінську

У мережі рознесли версію Росії про "слід" СБУ в затриманні вагнерівців у Мінську

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії видали "сенсацію" про запуск спецслужбами України російських найманців у Білорусь.