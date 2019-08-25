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У мережі показали знакове фото саміту G7

1.5т Читати матеріал російською

У мережу потрапило знакове фото, зроблене під час саміту G7, який відбувся 25 серпня у Біарріце (Франція).

Його опублікував український журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці у Facebook. Він пояснив, чому за круглим столом все ж вісім, а не сім чоловік.

"Засідання G7. Якщо що, восьмий за столом — Дональд Туск, голова Європейської ради", написав у мережі Калниш.

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Цікаво, що фото було зроблено за допомогою камери-павука. На це звернув увагу один з коментаторів поста.

У мережі прокоментували знакове фото саміту G7

У мережі прокоментували знакове фото саміту G7

facebook.com/kalnysh

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Франція
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