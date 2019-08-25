У мережі показали знакове фото саміту G7

У мережу потрапило знакове фото, зроблене під час саміту G7, який відбувся 25 серпня у Біарріце (Франція).
Його опублікував український журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці у Facebook. Він пояснив, чому за круглим столом все ж вісім, а не сім чоловік.
"Засідання G7. Якщо що, восьмий за столом — Дональд Туск, голова Європейської ради", — написав у мережі Калниш.
Цікаво, що фото було зроблено за допомогою камери-павука. На це звернув увагу один з коментаторів поста.
У мережі прокоментували знакове фото саміту G7
facebook.com/kalnysh
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
А глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).
Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України, а пізніше представник Путіна відреагував на повернення Росії в G8.
Пізніше стало відомо, що Росію не повернуть в G8.
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