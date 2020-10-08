У мережі показали неймовірне фото ракети Ілона Маска

У мережі показали неймовірне фото ракети-носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX.

Її зняли під час запуску на тлі сонячного диска. Відповідне фото, а також відео старту ракети опублікував користувач Trevor Mahlmann у себе в Twitter.

"У мене мурашки по шкірі, коли бачиш це! Подивіться, як це було – стати свідком SpaceX. Falcon9 проходить повз Сонце під час місії #starlink цього ранку у Флориді", – написав він.

Falcon9 під час запуску. Trevor Mahlmann в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 6 жовтня, у США стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Раніше через різні обставини запуск відкладався і тільки з 6 разу все вдалося.