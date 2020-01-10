Ракету, яка могла вразити літак МАУ, який впав у Тегерані, ймовірно, запустили з секретної іранської військової бази IRSG.
До такого висновку прийшов один із розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєва на своїй сторінці в Twitter. Так, він спробував обчислити можливе місце запуску ракети.
"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Це відстань від місця запуску становило близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав журналіст.
Twitter Крісто Грозєва
Twitter Крісто Грозєва
It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video.- Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р
Раніше у соціальних мережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який упав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.
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