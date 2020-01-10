Ракету, яка могла вразити літак МАУ, який впав у Тегерані, ймовірно, запустили з секретної іранської військової бази IRSG.

До такого висновку прийшов один із розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєва на своїй сторінці в Twitter. Так, він спробував обчислити можливе місце запуску ракети.

"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Це відстань від місця запуску становило близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав журналіст.

Twitter Крісто Грозєва

Twitter Крісто Грозєва

It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video. - Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р

Раніше у соціальних мережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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