Головна Новини
10 січня • оновлено в 07:28
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У мережі показали можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

4.3т
Читати матеріал російською

Ракету, яка могла вразити літак МАУ, який впав у Тегерані, ймовірно, запустили з секретної іранської військової бази IRSG.

До такого висновку прийшов один із розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєва на своїй сторінці в Twitter. Так, він спробував обчислити можливе місце запуску ракети.

Новини
США, Канада і Британія заявили про "випадковий" ракетний удар по літаку МАУ: Іран спростовує

"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Це відстань від місця запуску становило близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав журналіст.

У мережі показали можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

Twitter Крісто Грозєва

У мережі показали можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

Twitter Крісто Грозєва

Раніше у соціальних мережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
9
Смішно
38
Цікаво
14
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Дайте-ка угадаю по заголовку... кто же это может быть? Ну конечно! Бригада гадалок по руке, кофейной гуще и снимкам в соцсетях... абсолютно ни от кого независимых икспердов, курируемых спецслужбами Британии - Биллингкэт! Я угадал? Ну конечно! Кто же ещё?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Три П...Пол...Палец...Потолок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Кирил
Федоров Кирил
А если не тор?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги