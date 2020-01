Ракету, яка могла вразити літак МАУ, який впав у Тегерані, ймовірно, запустили з секретної іранської військової бази IRSG.

До такого висновку прийшов один із розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєва на своїй сторінці в Twitter. Так, він спробував обчислити можливе місце запуску ракети.

"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Це відстань від місця запуску становило близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав журналіст.

It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video.