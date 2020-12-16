У мережі показали фото Уханя після перемоги над COVID-19

Користувачі соціальної мережі Twitter показали фото з китайського міста Ухань, звідки поширився новий коронавірус COVID-19, після перемоги над ним.

Містяни вже повернулися до нормального життя, влада дозволила ходити без масок, а також відкрила музейну виставку, присвячену перемозі Уханя над пандемією. Знімки "тоді" і "зараз" опублікували місцеві жителі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі Уханя порівняли те, який вигляд мало місто в грудні 2019 року, коли там виявили перші випадки зараження, і свіжі фото, зроблені через рік.

На старих знімках можна побачити порожні вулиці, вокзали без пасажирів, закриті магазини і великий стадіон, перероблений під тимчасову лікарню для хворих на COVID-19.

Зараз же центр відкрився і проводить спортивні заходи, вулиці пожвавилися, а підприємці вийшли з ізоляції і відновили свій бізнес. У місті нічого не нагадує про те, що там вирувала пандемія.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українець з Уханя розповів, що всім китайцям зробили невідомі щеплення після спалаху коронавірусу. Після цього вакциновані отримали спеціальний "зелений код". Він зазначив, що місто повернулося до нормального життя.