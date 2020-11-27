У мережі показали архівне фото маленької Меркель із лялькою

Мирослав Семенюк Світ 05:00, 27.11.2020

У мережі спливло архівне фото канцлерки Німеччини Ангели Меркель у малолітньому віці.

Чорно-білий кадр опублікували у спільноті "Історичні фото" у Twitter. Дівчинка позує з іграшковим візком і лялькою всередині (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Маленька Ангела Меркель (тоді Каснер) грає в маму. Не в канцлерку. НДР. 1950-ті", – підписано кадр.

Нагадаємо, що Меркель народилася 17 липня 1954 року. Дітей у канцлерки немає.

Маленька Меркель
Twitter @HistoryFoto
Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося архівне фото Ангели Меркель у 90-х роках. На ньому вона зображена в кабінеті зі стільниковим телефоном.

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