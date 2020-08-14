У мережі нагадали, як Лукашенка в 90-х побила білоруська міліція. Фото

Кандидату в президенти Лукашенку зіпсували новий костюм. tut.by
У червні 1994 року кандидата в президенти Білорусі Олександра Лукашенка побили міліціонери в Будинку уряду в Мінську.
Знімок номера газети "Радянська Білорусія" від 29 червня 1994 року з новиною про Лукашенка опублікований у Twitter "Исторические Фото".
"Вранці 28 червня працівниками Головного управління державної охорони були застосовані заходи фізичного впливу проти кандидата в президенти Олександра Лукашенка. Результатом нетривалого інциденту для Лукашенка стали садна і подряпини, а його новий костюм, в якому він так любив виступати перед виборцями, став непридатним", – йдеться в публікації.
Як повідомляє "Белсат", причиною інциденту стала спроба Лукашенка потрапити в кабінет №241, де працювала Тимчасова комісія Верховної Ради з діяльності комерційних організацій, що існували при органах влади. Лукашенко очолював її з червня 1993-го, а в грудні того ж року зачитав з парламентської трибуни свою знамениту антикорупційний доповідь (яка додасть йому голосів в ході електоральної кампанії). Коли ж факти з доповіді були передані в прокуратуру, комісія повинна була припинити роботу. Кабінет опечатали і поставили охорону.
Лукашенко ж хотів зробити комісію постійною і намагався пройти в приміщення, зав'язалася бійка.
"Такого хамства я давно не зустрічав. Ще ніхто не тримав мене за грудки", – обурювався кандидат в президенти на наступний день.
МВС у свою чергу заявило, що "ніяких насильницьких дій щодо О. Лукашенка працівниками міліції не робилося".
Кримінальну справу за "перевищення посадових повноважень" прокуратура все ж порушила і Лукашенка навіть визнали потерпілим. Правда, винних встановити не вдалося і через кілька місяців справу закрили.
10 липня 1994 року Лукашенко переміг у другому турі виборів. Усі наступні вибори, на яких він здобував перемогу, проходили з порушеннями, а підрахунок голосів – з фальсифікаціями.
Twitter "Исторические Фото"
belsat.eu
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