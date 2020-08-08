У мережі дізналися, що Білорусь не збирається віддавати Україні затриманих вагнерівців

Мирослав Семенюк Світ 22:11, 8.08.2020

Всі затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера в серпні можуть повернутися в Росію.

Як повідомляє Telegram-канал "Незыгарь" з посиланням на свої джерела, Мінськ втримався від підготовки до екстрадиції вагнерівців в Україну.

За інформацією джерел, в телефонній розмові президенти України Володимир Зеленський і Білорусі Олександр Лукашенко домовилися обмінятися даними щодо російської сліду, що підлягають подальшій верифікації білоруського КДБ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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