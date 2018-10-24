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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

У меня для вас честные новости. Без соплей

17.1тЧитати матеріал російською

Популярность Трампа - растёт. Надо признать очевидное - он со своим роем лживых легенд, новостей, кляуз и всем своим остальным мусором, популярен среди определённого сегмента в народе вообще и также отвечает запросам многих людей в мире. Именно потому мы видим целый набор такого рода политиков по миру. Потому перестаньте тешить себя пустыми надеждами, что его просто победить. Драка сейчас и тем более в 2020 году есть и будет монументальная. И горе тем демократам, которые будут идти только на провалах Трампа, а не на мощной собственной идее и предложении для широких масс. Причём так, чтобы она была понятна и популярна. Начинать готовиться надо уже сегодня. Или Трамп будет сидеть два срока.

Республиканцы в нижней палате, Палате представителей, падают всё ниже и их шансы уменьшаются. Несмотря на вброс Трампа в выборы, парадоксально, но он раскручивает только самого себя, а не партию. Также идут достаточно интересные и различные по взглядам люди от демократов, с более живым и правильным подходом к делу. Это создаёт диссонанс с абсолютно мёртвой республиканской партией, которая держится на страхе и попытках не допустить, испугать от выборов, нежели на энтузиазме своих членов. То есть партия пытается напугать население - то караваном из Гондураса, то террористами, то якобы грядущим насильным социализмом и т.д. А эта песня не всегда работает. Хотя по всем опросам становится ясно, что активность республиканских избирателей резко возросла, после проваленной демократами попытки не допустить Кавано в Верховный суд (я писал об этом раньше и вызвал много гневных реакций - однако это подтвердилось).

Новини
Коллапс политики и государства просто неизбежен

Потому можно только гадать, а повернётся ли энтузиазм за Трампа, в энтузиазм за его партию. Потому что сложилась абсолютно феноменальная ситуация, где президент и его партия - это две разности в головах населения. То есть Трамп просто убил республиканцев для своего возвышения, а республиканцы надеясь на что-то, просто оказались у разбитого корыта, даже быстрее, чем они туда пришли бы без Трампа. В нижней палате точно.

Последнее, что я предполагаю и лишь пока думаю вслух - эра обеих партий, либо прошла, либо в жутком кризисе. И избиратели наконец-то смотрят не на то племя, откуда ты вышел, а на тебя самого. И плевать как ты себя называешь. Если ты конкретно предлагаешь то, что им интересно и понятно, то даже если ты представитель партии коммунистическо-национальных монархистов и религиозных фундаменталистов с планеты Юпитер, то тебя выберут. Твоя партия, твоё политическое племя - никого не интересует больше. Или интересует мало. Нужно лишь быть самим по себе, человеком, который может продать себя. Лично я вижу это как очень большой плюс, потому что откровенно говоря, обе партии уже просто смердят, но при этом не дадут никакой 3й партии занять их место.

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Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Тема
Політичні скандали в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
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Новицкий Юрий
Новицкий Юрий
И мьі тебе,блин,верим.Без пи..соплей.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Кацаповыебки.....Расскажите мне и обьясните казлаухие лишнехромосомцы шо вы выиграли напав на хахлов ???? До 2013 года мордор жил припеваючи.....нефть продавалась на вес золота... бабла в мордоре было великое множество....все страны были в отличных экономических отношениях с раиссей...кацапопездолочи катались по всему миру.В общем не буду перечислять всех ништяков ,которыми владела раисся до 2013 года...в общем кацапы купались в золоте...вкусно жрали, сладко пили.....туркоф нахуй посылали всех бомбили и захватывали.....---- катались как сыр в масле....И вдруг....совсем бездумно...без рассуждений и здравого смысла...главное без надобности, ну как блядь -- ,, тыц - пиздыц,, -- орки напали на украину.... --- НУ И ШО ВАМ ЁБАНЫМ КАЦАПАМ ЭТО ДАЛО ???--------Вы шо разбогатели ???? Вы как Гитлер с украины вывезли более ста сорока тысяч тонн золота??? -- НЕ !...Вы как Алесандр Македонский разграбили Украину и повывозили золото, брильянты ???? Не! ...вы как чмошники откручивали Б\У шные унитазы и сантехнику...срывали с домов своих собратьев кровельное железо и шифер....крали металлолом и дешовый ,халявный уголь с востока Украины вы вывозили в кацапстан....вывозили авто и технику...вы разворовывали заводы и предприятия обрекая на голодную смерть своих же собратьев, которые вас же призвали....Скажите казлаухие...вы разбогатели на несчастии таких же кацапов как и вы ??? Оно того стоило ???? Оно стоило того что вы променяли свое процветание и благоденствие на вечную гибель вашей страны???? Вот вы на всех форумах и ресурсах говноплещите...украина недострана...хахлы дураки...кастрюлеголовые...шароварники и т.д. в общем льете все гавно , какое способен придумать ваш больной мозг на Украинцев .. А на самом то деле : --- Недострана вас опустила так, как ещё никто и никогда так не опускал расею......из за хахлов вас ебёт весь мир тока гандоны подвозят свеженькие....и толи ещё будет....скоро ноябрь...свежие и ооочень болезненные санкции введут в ваш хитросделанный анус.... и дальше до полного разрыва жопы ! Разве захват и анексия Крыма сопоставима с полным уничтожением вашей страны ??? Вы понимаете что просрали свою страну и умерщвили своё будущее ???Скажите кацаповыебки недоношенные ...после всего того,чем вы кацапы владели в этом мире и вашим теперешним положением раком на локтях .... с санкциями в жопах....скажите казлаухие...разве вам стоило нападать на хахлов ???? Что вам это дало ???? Вы шо..все в одночас разбогатели.....стали бессмертными.... перестали болеть и здыхать ????? Для чего вам это было надо.....какова была цель ?????
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Малахов Егор, С таким же успехом все эти вопросы можно дереву задавать. Уровень восприятия аргументов - одинаков.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Непонятно, чем Трамп не устраивает свидурей, он же ввел "адские" санкции против России, все хохложопое стадо две недели скакало, успокоиться не могло, странно?
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Малахов Егор
Малахов Егор
Русский Солдат, пашол нахуй кацап...
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