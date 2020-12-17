У Мексиці знайшли величезну ритуальну "могилу" ацтеків

Археологи з Мехіко (Мексика) знайшли 119 черепів, які були частиною величезної трофейної "піраміди", утвореної з останків людей. Усіх їх принесли в жертву в столиці ацтеків.

Як пише Physorg, усього за п'ять років розкопок під старими будівлями біля руїн Темпло Майор історикам вдалося виявити 603 черепи. Вважається, що вони датуються періодом між 1486 і 1502 роками.

Жертовник із черепами був розташований на глибині 3,5 метрів під міською вулицею. Учені встановили, що кістки належали жінкам і дітям. Спорудження такої "піраміди" вважалося ознакою влади і престижу ацтекської столиці.

Стародавній народ називав цей символ "цомпантлі". Він являв собою гору відрубаних голів людей, яких принесли в жертву. Черепи особливим чином скріплювали дерев'яними жердинами – інсталяція була вибудувана так, ніби всі голови дивляться всередину "піраміди", у центр порожнього кола.

"Це важливе свідчення сили й величі, досягнутих Теночтітланом (давня назва Мехіко. – Ред.)", – сказала секретарка з культури Мехіко Алехандра Фраусто.

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