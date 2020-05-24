На південному заході Мексики в пікапі виявили тіла 12 осіб із вогнепальними пораненнями.

У вантажівці, яка стояла на трасі, що з'єднує штати Мічоакан і Герреро, також була записка із загрозливим попередженням. Про це повідомляє Canoe.com.

"У координації з міноборони і нацгвардією Мексики ми посилили оперативні дії в муніципалітеті Уетамо після виявлення 12 тіл на дорозі в напрямку Терреро Прієто", – цитує видання заяву міністерства громадської безпеки Мічоакана.

У Мексиці знайшли вантажівку з 12 тілами

За даними ЗМІ, разом із невпізнаними тілами розстріляних людей у кузові пікапа також залишилося написане на шматку картону попередження про війну, яку ведуть між собою кримінальні угруповання за території "Гарячої землі".

У Мексиці знайшли вантажівку з 12 тілами explica.co

Так місцеві називають посушливий регіон, який об'єднує частини штатів Мехіко, Герреро і Мічоакан. Зазначається, що в цій місцевості зосереджене виробництво мексиканського опійного маку, а також проходять шляхи транспортування інших наркотиків.

У Мексиці знайшли вантажівку з 12 тілами

Як писав OBOZREVATEL:

У Мексиці знайшли щонайменше 166 тіл на місці масового поховання в штаті Веракрус, охопленому війнами між наркокартелями.

Виявилося, що тіла розмістили в "мобільний морг" через брак місць у державних медустановах.

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