У Мексиці жорстоко вбили журналіста: обезголовлене тіло знайшли на залізничних коліях

У Мексиці жорстоко вбили журналіста.
У Мексиці знайшли обезголовлене тіло журналіста Хуліо Вальдівіа Родрігеса видання Diario el Mundo. Трагедія трапилася 10 вересня у штаті Веракрус.
Чоловік працював кореспондентом кримінальної хроніки, йдеться в повідомленні видання в Twitter.
Тіло зі слідами тортур виявили на залізничних коліях гористої місцевості поряд з громадою Параїсо.
"Сім'я Diario el Mundo сумує через непоправну втрату нашого друга і журналіста Хуліо Вальдівіа Родрігеса, який був боягузливо убитий цього вечора в Тесонапі", – написали колеги померлого.
Фото з місця трагедії nikvesti.com
Про смерть журналіста повідомили колеги. Diario El Mundo в Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Маріуполі в зливний ямі знайшли тіло вагітної жінки. Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного у вбивстві та затримали його.
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