У Мексиці заборонили помирати від коронавірусу

У Мексиці глава одного з міст заборонив місцевим жителям помирати від коронавірусу.

Як передає телеканал Televisa, глава муніципалітету Соконуско в південно-східному мексиканському штаті Веракрус Роландо Росас розмістив банери з текстом: "За розпорядженням адміністрації муніципалітету на його території суворо забороняється вмирати через коронавірус".

Таким чином він нагадав людям про необхідність дотримуватися заходів особистої безпеки, щоб не допустити поширення інфекції: носити маски та тримати дистанцію.

У Соконуско, де проживають близько 5,2 тисячі чоловік, поки не було виявлено жодного випадку зараження. Росас вважає, що його "стратегія спрацювала".

Всього в Мексиці заразилися майже 25 тисяч осіб, з яких 2,2 тисячі померли.

Ілюстрація glavcom.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше влада Туркменістану заборонили слово "коронавірус", а за носіння медичних масок на людях і розмови про захворювання погрожували заарештувати.