У Мексиці з армійської зброї розстріляли 8 осіб: деталі трагедії

У Мексиці озброєна банда людей напала на більярдний клуб і розстріляла вісьмох людей.

Напад стався в штаті Гуанахуато. Також троє місцевих жителів отримали поранення, передає El Universal.

"Нападники діяли дуже швидко. Вони обстріляли кількох людей, які перебували за більярдними столами. Все сталося буквально за 35 секунд", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що серед постраждалих опинилися двоє неповнолітніх. Поліції не вдалося затримати нападників.

Експерти з прокуратури Гуанахуато підкреслили, що під час нападу використовувалася зброя, призначена виключно для армії. Правоохоронці ведуть подальше розслідування.

Поліція в Мексиці

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