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У Мексиці з армійської зброї розстріляли 8 осіб: деталі трагедії

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У Мексиці озброєна банда людей напала на більярдний клуб і розстріляла вісьмох людей.

Напад стався в штаті Гуанахуато. Також троє місцевих жителів отримали поранення, передає El Universal.

"Нападники діяли дуже швидко. Вони обстріляли кількох людей, які перебували за більярдними столами. Все сталося буквально за 35 секунд", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що серед постраждалих опинилися двоє неповнолітніх. Поліції не вдалося затримати нападників.

Експерти з прокуратури Гуанахуато підкреслили, що під час нападу використовувалася зброя, призначена виключно для армії. Правоохоронці ведуть подальше розслідування.

Поліція в Мексиці

Поліція в Мексиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В горах Мексики розбився приватний літак Bombardier Challenger 601, на борту якого знаходилися 14 осіб.

  • У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

  • Також суд в Мексиці засудив росіянина Олексія Макєєва до 37,5 років в'язниці і штрафу в розмірі 405 тисяч песо (понад півмільйона гривень) за вбивство.

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Місце
Мексика
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