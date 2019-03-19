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У Мексиці статуя Христа "заплакала" кров'ю: страхітливе відео

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У мексиканському місті Акапулько статуя Христа в четвертий раз за рік "заплакала" кров'ю. Місцеві жителі налякані "знаменням".

На доказ на Youtube опубліковано страхітливе відео - на ньому статуя дійсно спливає чимось червоним з очей (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Як пише The Mirror, перелякані жителі Акапулько і навколишніх селищ вважають, що це реакція вищих сил на криміногенну ситуацію в регіоні.

Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Скріншот

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Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Скріншот

Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Статуя Христа "заплакала" кров'ю

Скріншот

За даними міської влади, рівень злочинності досяг критичних значень останнім часом - на 100 тисяч жителів припадає 111 вбивств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній з церков в Болівії статуя Діви Марії заплакала кров'ю.

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Місце
Мексика
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