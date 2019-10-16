У Мексиці розгорілася "війна" між поліцією та картелем: загинули майже 30 осіб

У південно-західному штаті Герреро (Мексика) у вівторок, 15 жовтня, відбулася масштабна перестрілка між правоохоронцями і збройними цивільними особами.

У ході інциденту біля міста Ігуала загинули 15 осіб, серед яких 14 членів картелю і один солдат, передає Daily Mail.

Відомо, що це сталося на наступний день після смертельної перестрілки в місті Агілільє в сусідньому штаті Мічоакан.

Фото з місця злочину Daily Mail

Перестрілка сталася при спробі захоплення поліцейськими лідерів одного з наркокартелів, що займаються контрабандою кокаїну в США. Тоді члени банди вбили 13 поліцейських і ще дев'ять поранили.

За цими фактами проводиться розслідування, яке контролює генеральний прокурор країни Хорхе Баррі.

Міністерство безпеки та цивільного захисту Мексики оголосило, що має намір зробити все можливе, щоб вбивці постали перед судом і понесли заслужене покарання.

На фотографіях із місця злочину зазнято прошиті кулями поліцейські машини, а також тіла загиблих на землі й у пікапі.

Фото з місця злочину Daily Mail

Відзначається, що Герреро і Мічоакан є двома з найбільш небезпечних штатів Мексики, де конкуруючі наркоторговці змагаються за контроль над маршрутами контрабанди в Тихий океан і внутрішні райони країни.

Фото з місця злочину Daily Mail

Фото з місця злочину Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ході зіткнень у Мексиці главу адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас у штаті Чьяпас Хорхе Ескандона місцеві жителі прив'язали до авто, після чого волочили по землі. Вони були незадоволені тим, як чиновник виконує свої обов'язки.

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