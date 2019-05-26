У Мексиці розбився військовий вертоліт Росії: п'ять загиблих

У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

Як повідомляється на сторінці ВМФ Мексики в Twitter, аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Причини катастрофи офіційно не розголошуються.

Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde SLP , se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información. - SEMAR México (@SEMAR_mx) 24 травня 2019 р

Міністр навколишнього середовища Мексики на своїй сторінці в Twitter зазначила, що даний вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж.

У Мексиці розбився вертоліт heraldodemexico.com.mx

За даними видання El Universal, на борту вертольота знаходилися 7 осіб.

Як повідомляє Heraldo de Mexico, в результаті аварії загинули не менше п'яти осіб. Уламки вертольота виявила пошукова група з офіцера і 20 військовослужбовців.

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