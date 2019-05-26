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У Мексиці розбився військовий вертоліт Росії: п'ять загиблих

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У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

Як повідомляється на сторінці ВМФ Мексики в Twitter, аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Причини катастрофи офіційно не розголошуються.

Міністр навколишнього середовища Мексики на своїй сторінці в Twitter зазначила, що даний вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж.

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У Мексиці розбився вертоліт

У Мексиці розбився вертоліт

heraldodemexico.com.mx

За даними видання El Universal, на борту вертольота знаходилися 7 осіб.

Як повідомляє Heraldo de Mexico, в результаті аварії загинули не менше п'яти осіб. Уламки вертольота виявила пошукова група з офіцера і 20 військовослужбовців.

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Місце
Мексика
Теги
аваріязагиблі в авіакатастрофіРосія
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
Радует, очень радует.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Діденко Валерій, чему ты радуешься, сволочь? Тому, что в Мексике разбился при тушении лесных пожаров принадлежащий Мексике вертолёт и погибло как минимум пять мексиканцев? Как же такую мразь тупорылую земля носит.
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Н Олег
Н Олег
1. В ноябре 2012 года партия российских вертолетов была доставлена в мексиканский Веракрус. Это были три вертолета Ми-17В-5 для военно-морских сил Мексики. Всего на вооружении Мексики стоят более 20 вертолетов Ми-17...... 2. "Сообщаем, что в вызывающем сожаление происшествии вблизи Валье-Верде (штат Сан-Луис-Потоси) разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства", - говорится в сообщении министерства ВМФ Мексики ...... 3. По данным портал Excelsior, вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров в соседнем штате Керетаро. .............. я понимаю, что ''сознательным'' мексиканских спасателей не жалко -- это на здоровье .... но зачем же так позорно подставляться?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Военный штурмовик AV-8B Harrier потерпел крушение в США. Об этом пишет WITN со ссылкой на командование эскадрильи. ЧП произошло 21 мая неподалеку от города Хэйвлок, штат Северная Каролина -Почему вислоухие про это не пишут?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Малахoв Егор, Или про это:10 апреля 2019, обломки истребителя F-35 воздушных сил самообороны Японии обнаружены через сутки после того, как он пропал с экранов радаров над Тихим океаном.
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