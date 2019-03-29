У Мексиці прокинувся найнебезпечніший вулкан: фото та відео вогненної стихії

У мексиканському штаті Пуебла почав виверження найнебезпечніший в країні вулкан Попокатепетль.

Вулкан почав "прокидатися" ще на цьому тижні, і ось 29 березня через жерла повалив густий дим і потекли потоки лави, передає NDTV.

Влада Мексики оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Жовте попередження означає "будьте пильні і готуйтеся до можливої евакуації", відповідно до системи попередження, розробленої Національним центром з попередження стихійних лих в Мексиці. У момент виверження від сильного вибуху з викидами лави і попелу в будинках місцевих жителів затремтіли скла та двері.

Місцевих жителів готують до масової евакуації. Для городян вже підготували понад 200 сховищ. У разі подальшого виверження вулкан загрожуватиме декільком селам і містам, де проживають 25 мільйонів осіб. Відзначимо, що столиця Мехіко знаходиться всього в годині їзди від вулкана Попокатепетль.

Вулкан Попокатепетль – друга за висотою гора Мексики після піку Орісаба і становить 5426 м проти 5675 м у останньої. Гора знаходиться поруч з вимерлим вулканом Істаксіуатль. Назви цих двох гір є іменами героїв легенди про Попокатепетль і Істаксіуатль. У вулкана не було масового виверження більше 1000 років.

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Виверження вулкана Попокатепетль Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, потужний вулкан під назвою "Шивелуч" "прокинувся" на російській Камчатці.

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