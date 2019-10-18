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18 жовтня • оновлено в 11:46
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У Мексиці наркокартель взяв у облогу ціле місто: поліція визнала втрату контролю

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У Мексиці злочинний картель узяв у облогу місто Кульякан після того, як місцева поліція заарештувала сина наркобарона Хоакіна Гусмана, відомого також як Ель Чапо або "Коротун".

Овідіо Гусман Лопес був затриманий у ході перестрілки поліції і злочинців, але правоохоронцям довелося відпустити його в той же день, пишуть ABC News (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Національна гвардія заарештувала Гусмана-молодшого 17 жовтня за контрабанду кокаїну і метамфетаміну, але всі 30 осіб патрульних, які проводили затримання, були оточені силами наркокартелю і змушені покинути місце без самого підозрюваного.

У Мексиці картель Ель Чапо взяв у облогу місто

У Мексиці картель Ель Чапо взяв у облогу місто

Скріншот

Щоб відновити нормальну обстановку в місті, поліція встановила блокпости посеред доріг, почалися перестрілки, на вулиці вивели солдат мексиканської армії.

У Мексиці картель Ель Чапо взяв в облогу місто

У Мексиці картель Ель Чапо взяв в облогу місто

Скріншот

Місцева влада також повідомили, що в ході масових заворушень з міської в'язниці втекли від 20 до 30 ув'язнених.

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"Ми просимо людей покинути вулиці, поки не відновимо контроль над містом", – закликав секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда.

Ель Чапо, чий картель колись був визнаний найвпливовішим наркосиндикатом у світі, в липні 2019 року був засуджений федеральним судом США до довічного тюремного ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 Бруклінський федеральний суд визнав винним мексиканського наркобарона Ель Чапо за всіма 10 пунктами звинувачення. "Ворог суспільства номер один" протягом останніх 25 років поставляв наркотики в США, вбивав, гвалтував і тримав в страху Латинську Америку.

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Місце
Мексика Кульякан
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В Украине силовики давно боятся трогать воров в законе и всяких авторитетов, обращаются с ними как с хрустальными, какого-то кутаисского выдворяют из Украины каждую неделю с запретом въезда на три года, а он неизвестно как опять оказывается в Украине. В Мексике наркокортель хоть валюту в страну ввозит, а в Украине все воры или грузины или армяне наоборот вывозят. Был один какой-то вор Львовский и того на днях разкороновали.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Над Украиной давно потерян государственный контроль, который перешел к коррупционерам, а сейчас и землю растащат. В Мексике земля давно распродана и раздеребанена, но страна процветать не стала, то же будет и с Украиной.
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Kuka Al
Kuka Al
Быстрей бы продажу земли легализовали, а то 28 лет слушали дураков типа тебя, дослушались до нищеты полной.
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