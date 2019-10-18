У Мексиці наркокартель взяв у облогу ціле місто: поліція визнала втрату контролю

У Мексиці злочинний картель узяв у облогу місто Кульякан після того, як місцева поліція заарештувала сина наркобарона Хоакіна Гусмана, відомого також як Ель Чапо або "Коротун".

Овідіо Гусман Лопес був затриманий у ході перестрілки поліції і злочинців, але правоохоронцям довелося відпустити його в той же день, пишуть ABC News (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Національна гвардія заарештувала Гусмана-молодшого 17 жовтня за контрабанду кокаїну і метамфетаміну, але всі 30 осіб патрульних, які проводили затримання, були оточені силами наркокартелю і змушені покинути місце без самого підозрюваного.

У Мексиці картель Ель Чапо взяв у облогу місто Скріншот

Щоб відновити нормальну обстановку в місті, поліція встановила блокпости посеред доріг, почалися перестрілки, на вулиці вивели солдат мексиканської армії.

У Мексиці картель Ель Чапо взяв в облогу місто Скріншот

Місцева влада також повідомили, що в ході масових заворушень з міської в'язниці втекли від 20 до 30 ув'язнених.

"Ми просимо людей покинути вулиці, поки не відновимо контроль над містом", – закликав секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда.

Ель Чапо, чий картель колись був визнаний найвпливовішим наркосиндикатом у світі, в липні 2019 року був засуджений федеральним судом США до довічного тюремного ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 Бруклінський федеральний суд визнав винним мексиканського наркобарона Ель Чапо за всіма 10 пунктами звинувачення. "Ворог суспільства номер один" протягом останніх 25 років поставляв наркотики в США, вбивав, гвалтував і тримав в страху Латинську Америку.

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