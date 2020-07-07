У Мексиці на трасі загорівся літак наркоторговців: поруч знайшли майже 400 кг кокаїну. Фото та відео

У Мексиці на трасі загорівся літак наркоторговців.

Літак наркоторговців спробував проникнути в повітряний простір Мексики, проте під час переслідування він сів на трасу і загорівся.

Біля нього поліція виявила 13 мішків з кокаїном, повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У Мексиці загорівся літак наркоторговців Кадр відео ТСН

Мексиканські прикордонники помітили повітряне судно, яке намагалося незаконно перетнути повітряний простір країни. Поліція та армія почала переслідування, тоді літак несподівано сів на трасу, а потім загорівся.

Недалеко від нього в пікапі правоохоронці виявили 13 мішків з 390 кг кокаїну.

У Мексиці загорівся літак наркоторговців Кадр відео ТСН

Поліція вважає, що саме цей вантаж літак мав перевезти. Також вони вважають, що борт підпалили спеціально, щоб приховати сліди злочину.

Затримати поки нікого не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки в травні затримали в Києві чоловіка з великою партією кокаїну, який він придбав для подальшого збуту.