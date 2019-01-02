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У Мексиці мера вбили через годину після вступу на посаду

8.7тЧитати матеріал російською

Мера мексиканського міста і муніципалітету Еройка-Сьюдад-де-Тлахьяко у штаті Оахака Алехандро Апарісіо вбили по дорозі в мерію через годину після вступу на посаду.

Трагедія сталася вранці 1 січня. Він якраз прямував на свою першу нараду, коли на нього напали невідомі й зробили декілька смертельних пострілів, повідомляє "РИА Новости".

Новий мер був негайно доставлений у лікарню, де згодом помер від отриманих важких ран.

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У Мексиці мера вбили через годину після вступу на посаду

Кореспондент

Зазначається, що поранення отримали ще четверо людей, яким також була надана медична допомога. Один із потерпілих перебуває у важкому стані.

За фактом вбивства було розпочате розслідування, нині затриманий один підозрюваний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Мексики, Мехіко, під час вуличної перестрілки загинула американська туристка українського походження, 27-річна Тетяна Мірутенко.

Місце
Мексика
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