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8 березня • оновлено в 23:36
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У мечеті в Парижі сталася стрілянина: є постраждалий

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У Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину по мечеті.

Щонайменше одна особа постраждала, передає The Spectator Index у Twitter.

BFM TV пише, що близько 20:00 за місцевим часом озброєний чоловік у шоломі увійшов у внутрішній двір мечеті, розташованій на вулиці де Танжер, де і застосував зброю. Потім бойовик втік на скутері.

Ілюстрація

Ілюстрація

dailystar.co.uk

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Автор
Дарина Дурова
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