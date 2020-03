У мечеті в Парижі сталася стрілянина: є постраждалий

У Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину по мечеті.

Щонайменше одна особа постраждала, передає The Spectator Index у Twitter.

BFM TV пише, що близько 20:00 за місцевим часом озброєний чоловік у шоломі увійшов у внутрішній двір мечеті, розташованій на вулиці де Танжер, де і застосував зброю. Потім бойовик втік на скутері.

