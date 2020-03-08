У мечеті в Парижі сталася стрілянина: є постраждалий

У Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину по мечеті.

Щонайменше одна особа постраждала, передає The Spectator Index у Twitter.

BFM TV пише, що близько 20:00 за місцевим часом озброєний чоловік у шоломі увійшов у внутрішній двір мечеті, розташованій на вулиці де Танжер, де і застосував зброю. Потім бойовик втік на скутері.

Ілюстрація dailystar.co.uk

JUST IN: At least one person injured after gunman opened fire at mosque in Paris - The Spectator Index (@spectatorindex) March 8, 2020

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