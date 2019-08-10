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У мечеті в Норвегії трапилася стрілянина: є поранений

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У суботу, 10 серпня, в одній із мечетей столиці Норвегії Осло відбулася стрілянина. За попередніми даними, поранено одну особу.

Підозрюваного вже затримали. Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на західні ЗМІ.

"Одна особа отримала вогнепальні поранення, проте їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий", – йдеться в Twitter місцевої поліції.

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У мечеті Осло відбулася стрілянина

У мечеті Осло відбулася стрілянина

Twitter Дзеркальні новини

За словами очевидців, нападник – чоловік європейської національності, одягнений в уніформу. Мотив та інші подробиці про нього наразі невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 9 серпня, в Києві невідомі відкрили криваву стрілянину, у потерпілого в результаті сім вогнепальних поранень, за його життя борються лікарі. Одним із тих, хто стріляв, виявився чоловік, який у минулому міг мати відношення до МВС.

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Місце
Норвегія Осло
Тег
стрілянина
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