У мечеті в Норвегії трапилася стрілянина: є поранений

У суботу, 10 серпня, в одній із мечетей столиці Норвегії Осло відбулася стрілянина. За попередніми даними, поранено одну особу.

Підозрюваного вже затримали. Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на західні ЗМІ.

"Одна особа отримала вогнепальні поранення, проте їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий", – йдеться в Twitter місцевої поліції.

За словами очевидців, нападник – чоловік європейської національності, одягнений в уніформу. Мотив та інші подробиці про нього наразі невідомі.

Police in #Norway say there 's been a shooting at a mosque in Bærum, a suburb of Oslo. One person is reported to have been wounded. https://t.co/ukUUHVZfMM