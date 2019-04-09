У McDonald's можна їсти безкоштовно? Мережу заінтригувало відео викриття

У мережі з'явилося відео пояснення того, як нібито можна зробити замовлення в закладах мережі фастфудів McDonald's і нічого не заплатити.

Ролик був опублікований на каналі Hamburglar Bourne YouTube і набрав за кілька днів понад 1,6 мільйона переглядів. Секрет "безкоштовного обіду", за словами автора відео, полягає в сенсорних екранах самообслуговування (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік обрав 10 гамбургерів, але прибрав із них м'ясну котлету, залишивши всі інші інгредієнти. Вартість таких бургерів склала $12 (близько 300 гривень).

Далі до цього вегетаріанського замовлення він додав один гамбургер у "повній комплектації", з м'ясом. Його вартість склала $2,5. Однак замість того, щоб додати вартість першої частини замовлення до другої, автомат самообслуговування перерахував акції та спеціальні пропозиції і видав нульовий чек.

Скріншот

На відео також видно, як на касі закладу натомість на чек і відсутність оплати віддають замовлення в повному розмірі. Однак невідомо, чи діє такий трюк у закладах України.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у мережі розкрили маловідомі факти про фастфуд, завдяки яким клієнти продовжують любити швидку їжу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал