У Малайзії затримали корабель із українцями: перші подробиці

У Малайзії Управління морської поліції затримали балкер з російсько-українським екіпажем.

Як повідомляє Star, судно неподалік від східного узбережжя штату Джохор затримали за відсутність дозволу на вхід у малайзійський порт.

"Все 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не змогли пред'явити дозвіл на вхід від адміністрації порту. Екіпаж складається з громадян Росії і України віком від 21 до 68 років", – повідомив представник поліції.

Зазначається, що два моряки були доставлені в офіс Управління для подальшого розгляду. Затриманим загрожує штраф (в розмірі до 100 тис. рингітів (приблизно 24 тис. доларів) або позбавлення волі до двох років.

Балкер Ілюстрація

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