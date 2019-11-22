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22 листопада • оновлено в 15:27
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У Малайзії затримали корабель із українцями: перші подробиці

1.2т
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У Малайзії Управління морської поліції затримали балкер з російсько-українським екіпажем.

Як повідомляє Star, судно неподалік від східного узбережжя штату Джохор затримали за відсутність дозволу на вхід у малайзійський порт.

"Все 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не змогли пред'явити дозвіл на вхід від адміністрації порту. Екіпаж складається з громадян Росії і України віком від 21 до 68 років", – повідомив представник поліції.

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Зазначається, що два моряки були доставлені в офіс Управління для подальшого розгляду. Затриманим загрожує штраф (в розмірі до 100 тис. рингітів (приблизно 24 тис. доларів) або позбавлення волі до двох років.

Балкер

Балкер

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, єгипетські військові затримали танкер з нафстою Sea Shark з українськими моряками, чиє життя опинилося під загрозою.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Малайзія
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