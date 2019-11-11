У майбутніх виборах у Британії знайшли "російський слід": у чому суть

У Великобританії розгорається політичний скандал навколо доповіді про можливе втручання Росії у британську політику. Уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона звинувачують у навмисному затримуванні документа напередодні позачергових парламентських виборів.

У ньому, зокрема, йдеться про дев'ятьох російських бізнесменів, які нібито спонсорували Консервативну партію країни. Про це повідомляє Sunday Times із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що також розглядаються дії РФ — від традиційного шпигунства до підривної діяльності, до того ж, не тільки у Британії.

Володимир Путін і Борис Джонсон Колаж

Як пише видання, найбільший інтерес викликають висновки, пов'язані саме з передбачуваним втручанням у британську політику. Наприклад, наводиться ситуація у США, коли розслідування спецпрокурора Мюллера виявило широкомасштабні дії Росії під час підготовки до виборів, зокрема, через соцмережі та за допомогою організації витоку документів.

"У доповіді можуть бути докази подібного масштабу кібероперацій проти Британії, але урядовці заявили, що ніяких фактів, які доводять успішне російське втручання у британські вибори взагалі й референдум щодо Brexit зокрема, не виявлено", — наголошується в статті.

Зі свого боку колишній заступник радника прем'єр-міністра з питань національної безпеки Падді Макгіннес висловив переконання, що не всі уразливості були усунені, отже можливість втручання Росії або іншої держави зберігається.

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Також видання припускає, що парламентська доповідь, найімовірніше, стосуватиметься широкого спектру питань про російський вплив на політику і суспільне життя Британії.

У документі зібрана інформація від незалежних експертів і британських спецслужб: МІ-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку. І передбачається, що вони розкритикували відкритість країни до дій РФ.

"Особливо вони обурені тим, як російські гроші нібито скомпрометували фінансову систему Лондона, а потім просочилися і в політику", — пише Sunday Times.

Водночас називає дев'ятьох донорів Консервативної партії, які нібито можуть бути згадані у засекреченому додатку до документа.

Також наголошується, що доповідь може стосуватися особистих стосунків політиків із росіянами. Як доказ наводиться той факт, що ще будучи міністром закордонних справ Борис Джонсон відвідав вечірку на італійській віллі власника британської газети Evening Standard Євгенія Лебедєва.

"Експерти, які виступали перед парламентським комітетом, заявляли, що уряд Британії частково сам винен у російському втручанні, оскільки він не зробив нічого, щоб цьому запобігти. Британія, стверджували вони, має унікальну можливість протистояти Росії саме завдяки обсягу її грошей у Лондоні і важливості британської столиці для російських еліт. Однак вибір був зроблений на користь захисту фінансових потоків", — продовжує наводити приклади Sunday Times.

Володимир Путін і Борис Джонсон Колаж

Як зазначається, якщо комітет із розвідки і безпеки британського парламенту й зосередиться на матеріалах, наданих спецслужбами, то малоймовірно, що в них розкриють імена конкретних людей. Адже якщо такі і є, то вони, певно, будуть засекречені.

Видання повідомляє, що доповідь вже пройшла формальну перевірку на предмет держтаємниці, а в уряду нібито не виникло ніяких заперечень проти його публікації.

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"Так, рішення залишається лише за офісом прем'єр-міністра. На Даунінг-стріт наполягають, що нормальний процес роботи над доповіддю передбачає її вихід після виборів. Однак критики вважають, що уряд хоче приховати до виборів компрометуючі дані — можливо, йдеть про фінансування консервативної партії", — додали в статті.

У висновку ж зазначається, що британський прем'єр Борис Джонсон зробив помилку, відклавши вихід документа. Цим він тільки породив пересуди про його зміст, які переслідуватимуть консерваторів до кінця передвиборчої кампанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиція може запустити процедуру імпічменту щодо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Така ймовірність обговорювалася на зустрічі опозиційних політиків 26 вересня, а формальною підставою для цього називався винесений 24 вересня вердикт Верховного суду. Він визнав незаконною припинення Джонсоном роботи парламенту на п'ять тижнів. Раніше критики прем'єра заявляли, що за допомогою пророгації парламенту він хотів відсторонити депутатів від визначення перебігу Brexit.

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