У Майамі впав пішохідний міст, роздавивши людей заживо

Кілька людей загинули в результаті обвалення пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.
П'ять-шість автомобілів були розчавлені під мостом, повідомляє прес-секретар Флоридського дорожнього патруля, передає CNN.
Міст встановили в суботу, 10 березня, але ще не відкрили. Вага конструкції близько 950 тонн. Згідно з інформаційним бюлетенем про міст, його будівництво обійшлося в $ 14,2 млн і фінансувалося в рамках гранту Міністерства транспорту США в розмірі $ 19,4 млн.
A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt- Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.
#BREAKING : Ground-level footage from near where the pedestrian bridge collapsed near Florida International University . pic.twitter.com/kZE4jVLEV9- Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 15 березня 2018 р.
Як писав "Обозреватель", в США потяг з пасажирами впав з моста.