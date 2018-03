У Майамі впав пішохідний міст, роздавивши людей заживо

Кілька людей загинули в результаті обвалення пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.

П'ять-шість автомобілів були розчавлені під мостом, повідомляє прес-секретар Флоридського дорожнього патруля, передає CNN.

Міст встановили в суботу, 10 березня, але ще не відкрили. Вага конструкції близько 950 тонн. Згідно з інформаційним бюлетенем про міст, його будівництво обійшлося в $ 14,2 млн і фінансувалося в рамках гранту Міністерства транспорту США в розмірі $ 19,4 млн.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt