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ПолітикаЕкономіка

У Майамі впав пішохідний міст, роздавивши людей заживо

15.2тЧитати новину російською

Кілька людей загинули в результаті обвалення пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.

П'ять-шість автомобілів були розчавлені під мостом, повідомляє прес-секретар Флоридського дорожнього патруля, передає CNN.

Міст встановили в суботу, 10 березня, але ще не відкрили. Вага конструкції близько 950 тонн. Згідно з інформаційним бюлетенем про міст, його будівництво обійшлося в $ 14,2 млн і фінансувалося в рамках гранту Міністерства транспорту США в розмірі $ 19,4 млн.

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The new FIU bridge just collapsed

Допіс, Поширення Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo)

Як писав "Обозреватель", в США потяг з пасажирами впав з моста.

Місце
СШАМайамі
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