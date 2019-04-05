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У Мадриді вибухнув житловий будинок: перші фото і відео

1.8тЧитати матеріал російською

У житловому багатоповерховому будинку Мадрида (Іспанія) прогримів вибух газу. В результаті у будівлі зірвало дах, частина стіни впала.

Крім того, деякі мешканці отримали травми, повідомляється в Telegram-каналі LIFE SHOT із посиланням на МНС Іспанії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пізніше рятувальники уточнили, що кількість потерпілих становить 16 осіб. Всі вони отримали легкі поранення.

За інформацією зі сторінки Марка Суареса в Twitter, вибух стався в міському районі Вальєкас на проспекті Пабло Неруди. Крім того, він призвів до пошкодження транспортних засобів, припаркованих під будинком, де трапилася НП.

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Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Twitter Marc Suarez

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Twitter Marc Suarez

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Twitter Marc Suarez

Вибух у Мадриді

Вибух у Мадриді

EL PAÍS Madrid

Вибух у Мадриді

Вибух у Мадриді

Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді

Вибух у Мадриді

Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді

Вибух у Мадриді

Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді

Вибух у Мадриді

Emergencias Madrid ‏

Місце вибуху

Місце вибуху

Twitter Marc Suarez

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
ІспаніяМадрид
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