У Мадриді вибухнув житловий будинок: перші фото і відео

У житловому багатоповерховому будинку Мадрида (Іспанія) прогримів вибух газу. В результаті у будівлі зірвало дах, частина стіни впала.

Крім того, деякі мешканці отримали травми, повідомляється в Telegram-каналі LIFE SHOT із посиланням на МНС Іспанії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пізніше рятувальники уточнили, що кількість потерпілих становить 16 осіб. Всі вони отримали легкі поранення.

За інформацією зі сторінки Марка Суареса в Twitter, вибух стався в міському районі Вальєкас на проспекті Пабло Неруди. Крім того, він призвів до пошкодження транспортних засобів, припаркованих під будинком, де трапилася НП.

Наслідки вибуху Twitter Marc Suarez

Наслідки вибуху Twitter Marc Suarez

Наслідки вибуху Twitter Marc Suarez

Вибух у Мадриді EL PAÍS Madrid

Вибух у Мадриді Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді Emergencias Madrid ‏

Вибух у Мадриді Emergencias Madrid ‏

Місце вибуху Twitter Marc Suarez

Actualizamos el balance de heridos en la #explosión. Son 12 heridos leves atendidos por @SAMUR_PC y #Summa112 que está colaborando.@BomberosMad revisa planta por planta para valorar los daños y garantizar la seguridad. Hay además numerosos vehículos dañados. pic.twitter.com/xYdqk143TA — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 5 апреля 2019 г.

🔴 EXPLOSIÓN EN VALLECAS



Imágenes de escombros diseminados por las cercanías del edificio. Han podido quedar dañados algunos vehículos aparcados por la zona. pic.twitter.com/ccDaLOzaOU — Marc Suárez 🇮🇨 (@MarcSrez) 5 апреля 2019 г.

📹 Grave explosión de gas en Vallecas (Madrid) 💥 pic.twitter.com/gxYbrmHdDM — Dani Lovsky (@dani_lovsky) 5 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці січня в Гаазі на заході Нідерландів пролунав вибух у житловому будинку. В результаті обвалилися фасади трьох будинків. Попередня причина — витік газу. Постраждали дев'ять осіб, семеро з них були госпіталізовані.

6 лютого в азіатській частині Стамбула (Туреччина) обвалився восьмиповерховий житловий будинок. Надзвичайна подія сталася в районі Малтепе на вулиці Сема, в будинку — 12 квартир.

У ніч на 22 березня в Афінах (Греція) в поліцейську будку біля російського консульства невідомі кинули вибуховий пристрій.

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