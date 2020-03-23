В "Льодовий палац": в Іспанії придумали, куди подіти тіла померлих від коронавірусу

У Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торгового центру "Льодовий палац".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таке рішення було ухвалене через те, що морги і лікарні в столиці Іспанії переповнені, пише El Español.

elespanol.com

"Це ідеальне місце для зберігання трупів. Я, звичайно ж, кажу про умови розміщення. Тут можна уникнути розкладання протягом днів, які будуть потрібні", – заявив один з мадридських чиновників.

За останніми даними, Іспанія посідає друге місце за смертністю від коронавірусу - померло 2 311 осіб. Всього в країні заразилися 35 136, а одужали 3 355 осіб.

worldometers.info

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили моторошні кадри з лікарень Іспанії, переповнених пацієнтами з коронавірусом або підозрою на цю хворобу. На знімках зображені люди, що лежать в коридорах а поруч з деякими з них стоять кисневі балони.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!