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24 березня • оновлено в 02:03
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У Мадриді померлих від коронавірусу зберігатимуть на ковзанці

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У Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торгового центру "Льодовий палац".

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Таке рішення було ухвалене через те, що морги і лікарні в столиці Іспанії переповнені, пише El Español.

В "Льодовий палац": в Іспанії придумали, куди подіти тіла померлих від коронавірусу

elespanol.com

"Це ідеальне місце для зберігання трупів. Я, звичайно ж, кажу про умови розміщення. Тут можна уникнути розкладання протягом днів, які будуть потрібні", – заявив один з мадридських чиновників.

За останніми даними, Іспанія посідає друге місце за смертністю від коронавірусу - померло 2 311 осіб. Всього в країні заразилися 35 136, а одужали 3 355 осіб.

В "Льодовий палац": в Іспанії придумали, куди подіти тіла померлих від коронавірусу

worldometers.info

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили моторошні кадри з лікарень Іспанії, переповнених пацієнтами з коронавірусом або підозрою на цю хворобу. На знімках зображені люди, що лежать в коридорах а поруч з деякими з них стоять кисневі балони.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Мадрид
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