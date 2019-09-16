У Лукашенка зробили гучну заяву про "нову державу" Білорусі та Росії

Білорусь офіційно спростувала заяву російського ЗМІ про створення з РФ конфедеративної держави.

Прессекретар президента Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що подібну інформацію варто розцінювати як "порожні журналістські штампи", передає "Наша Нива".

"Це святе! Червоні прапорці - це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється - до цього країни не готові", - сказала вона.

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За її словами, в інтеграційній роботі Мінськ і Москва "виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії".

"Що стосується питання про "вкидання" - програма стане програмою тільки тоді, коли її підпишуть президенти і вона буде прийнята на вищій держраді в грудні - знову ж таки, якщо сторони будуть до цього готові. Поки робота триває", - додала Ейсмонт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія і Білорусь напоролися на камінь спотикання в питанні створення Союзної держави.

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